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Tokat'ta alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle bir araya gelen akrabalar arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Pazar ilçesi sınırlarında bulunan Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çokyaman, oğlu L.Ç. ile amca oğlu Y.Ç. ve yanında bulunan M.A.Ş. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle görüşme gerçekleştirildi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.