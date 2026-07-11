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Kaynak: DHA

Samsun’un Canik ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak’ta, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Oğuz Başkan ile Yaşar T. ve kardeşi Ertan T. sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüşürken Oğuz Başkan açılan ateşte sağ kasığından yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oğuz Başkan, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE!

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Yaşar T. ile kardeşi Ertan T.’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Hasan T. ile Hasan T.’yi de gözaltına alırken 4 şüpheli şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI!

Diğer yandan, Oğuz Başkan'ın 28, Ertan T. ile Yaşar T.’nin 5’er, Hasan T.’nin 6 ve Hasan T.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.