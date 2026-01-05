91 yaşında hayatını kaybeden Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın 2,3 milyar dolar servetine sahip hisseleri, çocuklarına miras kalacak. Devir işlemlerinin olmasının ardından halihazırda 4,9 milyar dolarlık varlığıyla Türkiye'nin en zengin ikinci ismi olan Cemil Kazancı, Murat Ülker'i geride bırakacak.

Türkiye’de en büyük holdingler arasında yer alan Kazancı Holding'in kurucu ismi Ali Metin Kazancı, vefatının ardından ünlü finans dergisi Forbes verilerinde çarpıcı bir detay göze çarptı. Forbes verilerine göre 2026 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık serveti bulunan Kazancı'nın vefatıyla birlikte mal varlığı da mirasçılarına aktarılacak.

Şaban Cemil Kazancı

MURAT ÜLKER'İ SOLLAYACAK

Yüzde 29,1'lik hissenin evlatlarına pay edilmesiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı Yönetim Kurulu Başkanı olan Şaban Cemil Kazancı olacak.

Forbes tarafından anlık olarak yayınlanan milyarderler listesine göre Şaban Cemil Kazancı, 4,9 milyar dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin ikinci insanı konumunda bulunuyor.

Kazancı, babasından kendisine devredilecek hisselerle birlikte 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alan Murat Ülker'i de sollamış olacak.

Ancak , Türkiye doğumlu milyarderler arasında ilk sırada ise açık ara farkla Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya yer alıyor.