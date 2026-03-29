Olay, sabah saat 06.00 civarında Kızılkule açıklarında meydana geldi. “Aga Yıldız” adlı balıkçı teknesiyle denize açılan A.Y. ve S.Y., bir süre sonra motor arızasıyla karşılaştı. Arızanın ardından hakimiyetin kaybedildiği tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Su almaya başlayan teknedeki iki kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Fırtınanın şiddetiyle zor anlar yaşayan A.Y. ve S.Y., çareyi denize atlayarak kıyıya yüzmekte buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kıyıya vuran tekne tamamen parçalandı.