Kaynak: ANKA

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 2025'te gözaltına alınmasının üzerinden 600 gün geçmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutukluluk sürecini ve hakkında yürütülen yargılamaları değerlendiren Köseler, tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına ve hakkında başlatılan yeni soruşturmaya tepki gösterdi.

Ailesinden ve Beykoz halkından ayrı geçirdiği günlere dikkat çeken Köseler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tam 600 gündür ailemden, sevdiklerimden, Beykoz’umdan ve hizmet etmek için yola çıktığım hemşehrilerimden uzağım."

"ADALETE OLAN İNANCIMI YERLE BİR EDEN BİR TUTUM"

Gözaltına alındığı tarihten itibaren hakkındaki iddialara hukuk çerçevesinde yanıt verdiğini belirten Köseler, tahliye kararının savcılığın itirazı üzerine kaldırılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Gözaltına alındığım 27 Şubat 2025’ten itibaren asılsız iddialara, adalet sistemine olan inancımı muhafaza ederek devlet adamı ciddiyetiyle cevap verdim. Buna rağmen mahkeme huzuruna çıkıncaya kadar tutuklu kaldım. Mahkeme huzuruna çıkıp kapsamlı şekilde hakkımdaki iftiralara cevap verdikten sonra beni yargılayan mahkeme heyetinin kararıyla serbest bırakıldım. Ancak serbest bırakıldığım gün savcılığın itirazıyla; hakkımda görülen davaya bakmayan, duruşmada yapılan savunmalara ve yaşananlara şahit olmayan bir başka mahkeme tarafından yeniden tutuklandım. Adalete olan inancımı yerle bir eden bu haksız tutum karşısında dahi yılmadan, hukukun çizdiği sınırlar içinde, yargılamanın sonuna kadar bu haksız davada hakikatleri ortaya koymaya çalıştım."

"ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞACAKKEN YENİ BİR KUMPAS"

Hakkındaki yargılamanın son aşamasına gelindiğinde yeni bir soruşturma başlatıldığını savunan Köseler, bu sürecin tahliye ihtimalini ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

Köseler, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yargılamanın son aşamasına gelip artık özgürlüğüme kavuşma noktasına geldiğimde ise bu kez altı aydır Beykoz Belediyesi nezdinde bekletilen hayal ürünü bir iddia ile yeni bir soruşturma başlatıldı. Yönlendirmelerle asılsız şikayetler toplanarak hakkımda jet hızıyla yeni bir tutuklama kararı daha verildi. Böylece bitmekte olan davada özgürlüğüme kavuşma ihtimalimin önüne geçilmiş oldu."

"12 METREKAREDE BEYKOZ HALKININ İRADESİNİ TEMSİL EDİYORUM"

Tutukluluk sürecinde Beykoz'a hizmet etme isteğinden vazgeçmediğini vurgulayan Köseler, mücadelesinin makam veya unvan için olmadığını belirtti.

Köseler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte bir gün olsun adalete olan inancımı, doğrularımdan aldığım gücü ve Beykoz’a duyduğum sevgiyi kaybetmedim. Benim mücadelem hiçbir zaman bir makam ya da unvan mücadelesi olmadı. Benim mücadelem, doğduğum, büyüdüğüm, sokaklarında çocukluğumun geçtiği Beykoz’a hizmet etme mücadelesiydi. 12 metrekarede Beykoz halkının iradesine ihanet etmeden onurumla dik durmaya çalışıyorum."

"HİÇBİR AYRILIK SONSUZA KADAR SÜRMEZ"

Açıklamasının sonunda Beykoz halkına seslenen Köseler, adaletin sağlanacağına ilişkin inancını koruduğunu belirterek şu mesajı verdi:

"Biliyorum ki hiçbir ayrılık sonsuza kadar sürmez. Bir gün yeniden Beykoz’un sokaklarında, sizlerle omuz omuza olacağız. O güne kadar sabırla, kararlılıkla ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımla mücadelemi sürdüreceğim.

Sevgi ve özlemle."