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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. Beklentilere paralel gelen verinin ardından ekonomistler, yıl sonu enflasyonu, faiz politikası ve fiyatlama davranışlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak açıklanırken, uzmanlar dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ancak fiyatlardaki katılığın henüz tam olarak kırılmadığı görüşünde birleşti.

FATİH ÖZATAY: ENFLASYONDAKİ KATILIK SÜRÜYOR

Prof. Dr. Fatih Özatay, yıllık enflasyonun yaklaşık 14 aydır yüzde 32 seviyelerinde seyrettiğine dikkat çekerek, enerji fiyatlarındaki gerilemenin sınırlı bir rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

Özatay, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-29 seviyelerine gerilemesinin mümkün olduğunu ancak seçim süreci yaklaşırken enflasyonla mücadelede belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

SERAP DURUSOY: DÜŞÜK GELİRLİNİN YAŞAM MALİYETİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Serap Durusoy ise enflasyondaki gerilemeye rağmen özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü belirtti.

Durusoy, konut enflasyonunun yüzde 45'in, gıda enflasyonunun ise yüzde 35'in üzerinde olduğuna dikkat çekerek, en düşük gelir grubunun harcamalarının büyük bölümünü bu kalemlere ayırdığı için yaşam maliyetinin artmaya devam ettiğini söyledi.

ALİ HAKAN KARA: DAHA GİDECEK ÇOK YOL VAR

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyon verisinin ilk bakışta olumlu görünse de temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Kara, enerji ve gıda fiyatlarının gerilediği, talebin zayıfladığı bir dönemde aylık enflasyonun hâlâ yüzde 1 seviyesinde olmasının fiyatlama davranışlarındaki katılığın sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

HİSSEDİLEN ENFLASYON TARTIŞMASI

Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise farklı kurumların açıkladığı enflasyon oranlarını karşılaştırarak vatandaşın günlük hayatta hissettiği enflasyonun resmi verilerden farklı algılanabildiğine dikkat çekti.

ESKİ TCMB YÖNETİCİSİNDEN YIL SONU TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Genel Müdürü Ali Çufadar, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 27 seviyesine gerileyebileceğini öngördü.

Çufadar, bu süreçte Merkez Bankası'nın kur politikasının belirleyici olacağını ifade ederken, temmuz-eylül döneminde enflasyonda ilave iyileşme beklediğini söyledi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Prof. Dr. İbrahim Turhan, hem ABD istihdam verileri hem de haziran enflasyonunun Merkez Bankası açısından faiz indirimi ihtimalini artırdığını değerlendirdi.

TL VARLIKLAR İÇİN OLUMLU SİNYAL

Doç. Dr. Gökhan Işıl ise beklentilere yakın gelen enflasyon verisinin dezenflasyon sürecine olan güveni güçlendirdiğini belirtti.

Işıl'a göre bu tablo, TL tahvilleri, bankacılık hisseleri ve Borsa İstanbul açısından olumlu bir görünüm oluştururken, çekirdek enflasyondaki gerileme de fiyat istikrarı sürecini destekliyor.

TİMOTHY ASH: ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Stratejist Timothy Ash, jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisinin zayıflamaya başladığını ancak Türkiye'de enflasyonun hala yüksek ve yapışkan seviyelerde bulunduğunu ifade etti.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI DA NETLEŞTİ

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş'ın hesaplamasına göre, haziran enflasyonuyla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında yüzde 17,76 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Aktaş'ın "Dikkat, bu zam değil, enflasyon farkı." çıkışı dikkat çekti.