Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, son günlerde yeniden alevlenen 'Türk Lirası değerli mi?' tartışmalarını kaleme aldı. Kamuoyunda sıkça dile getirilen 'Almanya’da kahve daha ucuz, dolar 80-90 lira olmalı' argümanlarının perde arkasındaki büyük yanılgıyı deşifre eden Aktaş, parayı değersizleştirmenin alım gücünü artırmayacağını, aksine enflasyonist baskıyı körükleyeceğini söyledi.

'TL KAZANAN HİÇ KİMSE BUNDAN KAZANÇLI ÇIKMAZ'

Alaattin Aktaş, Türkiye’deki mal ve hizmetlerin döviz bazında yurt dışından pahalı görünmesinin çözümünü "yüklü devalüasyonda" gören profesyonelleri eleştirdi. Aktaş, euronun 50 liradan 100 liraya çıkması Türkiye'deki kahveyi kağıt üzerinde ucuzlatsa da, TL kazanan vatandaş için hiçbir şeyi değiştirmediğini belirtti.

İhracatın artacağı ve ithalatın düşeceği gerekçesiyle kurun fırlaması gerektiğini savunanların, Türkiye'nin enerji ve sanayideki dışa bağımlılığını göz ardı ettiğini belirten Aktaş, "TL’nin değerinin düşmesiyle ortaya çıkacak yeni denge, ancak yabancı turistlerin ya da döviz kazananların daha ucuz alışveriş yapmasını sağlar. TL kazanan hiç kimse bundan kazançlı çıkmaz” uyarısını yaptı.

MART ENFLASYONU KAPIDAYKEN TEHLİKE BÜYÜK

Özellikle savaş gerilimi nedeniyle akaryakıt ve enerji fiyatlarının tırmandığı bu dönemde, kurda yaşanacak hızlı bir artışın ekonomik bir yıkıma davetiye çıkaracağını ifade eden Aktaş, çözümün kurla oynamak değil, yapısal olarak fiyat düzeyini aşağı çekmek olduğunu belirtti.