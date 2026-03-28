ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi en çok enerji fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatları tarihi rekorlar kırarken, akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Fiyatlardaki artışa ise iktidar ‘eşel mobil’ yöntemiyle tedbir uyguladı.

Ancak petrol fiyatlarındaki artış ile yeni tedbirde ÖTV bile kalmayınca pompaya direkt yansımaya başladı. İndirimde ise henüz eşel mobilden dolayı ÖTV’ye ekleme yapılabilecek düzeye gelinmedi.

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşe yazısında vatandaşın adeta başının döndüğünü belirterek, “Bir gün 5-6 lira zam, ertesi gün aynı miktarda ya da yakın düzeyde indirim…” dedi.

'MOTORİNDE İNDİRİM OLDUĞUNDA KILLARINI KIPIRDATIYOR MU?'

Son yapılan indirimleri de değerlendiren Aktaş, aylık ortalama fiyat artışı benzinde yüzde 8’e, motorinde yüzde 15’e gerileyeceğini söyledi. Akaryakıt zamları hemen hemen tüm mal ve hizmet fiyatlarını etkiliyor da ilk etapta fiyatı fırlayanlar taze meyve sebze olduğunun altını çizen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Motorin zammı fiyatların mutlaka ve anında artırılmasını gerektiriyor diyelim, bunu kabul edelim. Motorine örneğin yüzde 10 zam gelmişse bunu mal ve hizmetlere abartarak yansıtma adetini bir yere not edip şu sorunun yanıtını arayalım:

“Motorin fiyatındaki artışı ürettikleri mal ve hizmetin fiyatına yansıtmakta elini böylesine çabuk tutanlar, motorinde indirim olduğunda kıllarını kıpırdatıyor mu?”

ASIL SORUN GÜBRE

Akaryakıt fiyatlarındaki zammın dışında en büyük tehlikenin ise Aktaş, gübre fiyatlarındaki artış sorunu olduğunu belirtti.