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Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın yılın üçüncü enflasyon raporunu, cari açık verilerindeki tarihi revizyonu ve motorine gelen yeni ÖTV düzenlemesini köşesine taşıdı. Aktaş'ın analizinde, enflasyon hedeflerindeki güncellemeler ile faiz politikası arasındaki çelişkiler ön plana çıktı.

ENFLASYON TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan rapora göre, 2026 yılı için belirlenen yüzde 24'lük enflasyon hedefi sabit bırakılırken, yüzde 26 olan yıl sonu tahmini iki puanlık artışla yüzde 28'e yükseltildi.

Merkez Bankası, bu tahmini yukarı çekmelerinde ağırlıklı olarak gıda ve motorin fiyatlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti.

Aktaş, piyasada yüzde 24'lük hedefin korunmasını ve yüzde 26'lık tahminin gerçekleşmesini zaten kimsenin beklemediğini ifade etti. Yüzde 28'lik yeni tahminin yıl sonu için iyimser bir senaryo olduğunu belirten Aktaş, piyasada asıl beklentinin yüzde 30'un üzerinde olduğunu vurguladı.

"ENFLASYON VE FAİZ ÇELİŞKİSİ"

Yazıda en çok dikkat çekilen konulardan biri, parasal sıkılaşma ve faiz indirim sinyalleri arasındaki uyumsuzluk oldu.

Enflasyon tahmini yüzde 28'e çıkarılırken, mevcut durumda fiilen yüzde 40 olan fonlama faizinin bir süre sonra haftalık repoya dönülerek yüzde 37'ye indirilebileceğinin ifade edilmesi çelişkili bulundu.

Merkez Bankası'nın bir yandan iddialı bir şekilde yüzde 24'lük hedefe sadık kaldığını belirtirken diğer yandan parasal duruşu gevşetmeye hazırlanmasının yaklaşım olarak ne kadar doğru olduğu sorgulandı.

Ayrıca, 2027 için yüzde 15 ve 2028 için yüzde 9 olarak korunan enflasyon hedeflerinin, bu yıl yaşanacak olası yüzde 30'luk bir gerçekleşmenin ardından yakalanmasının "neredeyse olanaksız" olduğu ifade edildi.

GIDA FİYATLARI: SORUN ARZ MI, TEDARİK Mİ?

Yıl sonu gıda fiyatları artış tahmini yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e revize edildi. İki puanı aşan bu artışın en büyük gerekçesi olarak "arz sorunu" gösterildi. Aktaş, bu yıl iklim koşullarının üretimi artıracak ölçüde elverişli olduğuna ve üreticinin ürününün tarlada kaldığına dikkat çekerek, asıl sorunun arzdan ziyade tedarik zincirindeki sıkıntılar olabileceğine işaret etti.

ÖDEMELER DENGESİ VE NET HATA NOKSANDA TARİHİ DÜZELTME

Merkez Bankası verilerine göre, haziran ayında cari işlemler dengesi 4,2 milyar dolar açık verirken, ilk altı aydaki açık 34,5 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış açık ise haziran sonu itibarıyla 38,9 milyar dolara çıktı.

Bununla birlikte, "Net Hata ve Noksan" (NHN) kaleminde çok önemli bir revizyona gidildi. 2014'ten bu yılın mayıs sonuna kadar olan dönemi kapsayan revizyon sonucunda, daha önce toplam negatif 34,3 milyar dolar olan NHN, 14,5 milyar dolara indirildi.

Merkez Bankası bu revizyonu; yurt dışı mevduat hareketlerinin yeni veri kaynağı ile derlenmesi, finansal türev işlemlerinin ödemeler dengesine dahil edilmesi ve yurt içi kaynaklı efektif hareketlerinin dış işlemlerden ayrıştırılması gerekçelerine dayandırdı.

MOTORİNDE KADEMELİ ÖTV DÖNEMİ VE TEK SEFERLİK İNDİRİM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorin, eşel mobil uygulamasının dışına çıkarıldı ve yeni bir ÖTV düzenlemesine tabi tutuldu.

12 Ağustos itibarıyla alınan 7,75 liralık ÖTV sıfırlandı. ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte bunun yüzde 20'si oranındaki 1,55 liralık KDV de ortadan kalktı ve pompa fiyatlarına toplamda 9,30 liralık indirim olarak yansıdı.

Ağustos ayı boyunca motorinden ÖTV alınmayacak. Ancak ÖTV tutarı; eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ve aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak itibarıyla ise yasal ÖTV tutarı olan 13,90 liraya dönülecek.