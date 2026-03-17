Merkezi yönetim bütçesi, ocak ayındaki 214 milyar liralık yüksek açığın ardından şubatta sergilediği performansla tüm ekonomistleri şaşırttı. Şubatta 24 milyar lira fazla veren bütçede, iki aylık toplam açık 190 milyar liraya geriledi.



Ekonomim yazarı Alaatin Aktaş merkezi bütçedeki gelir artışının gizli kahramanını açıkladı. Şubatta 24 milyar lira fazla veren bütçede, iki aylık toplam açık 190 milyar liraya geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 449 milyar lira olan açığın bu yıl %58 oranında azalması kağıt üzerinde "iyileşme" sinyali verse de, madalyonun öteki yüzünde kurumlar vergisindeki yöntem değişikliği yatıyor.



GELİR ARTIŞINDAKİ GİZLİ KAHRAMAN: KURUMLAR VERGİSİ



Aktaş, Ekonomim'deki köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

''Merkezi yönetim bütçesinin gelir kalemlerine şöyle bir göz atmak bile bu artışın ağırlıkla nereden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Artık kurumlar vergisi mi sağ olsun demeli, yoksa yöntem değişikliğinin nimeti olarak mı görülmeli, bilemedim.

Kurumlar vergisi geçen yıl ocakta 8 milyar, şubatta 10,9 milyar, iki ay toplamında ise 18,9 milyardı.

Bu yıl ne mi oldu? Ocak ayındaki gelir 13,7 milyar lira ve bu tutar normal sayılır.

Ya şubat ayı? Kurumlar vergisi bir anda 376,3 milyara fırlamış. Geçen yılın şubat ayındaki 10,9 milyara göre yüzde ile ifade edilmesi bile zor bir artış. Kurumlar vergisinde şubatta yaklaşık 35 kat artış olmuş.

İki ayın toplamında geçen yıl 18,9 milyar olan tutar da bu yıl 390 milyara çıkmış.

Ne olmuş yani şirketlerimiz “aşka gelip” Maliye’ye vergi ödemek için kuyruğa mı girmiş! Hayır tabii ki!''



YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASAYDI TABLO DEĞİŞECEKTİ



Ekonomist Alaattin Aktaş’ın analizine göre, bu devasa artış şirketlerin karlılık patlamasından ziyade dördüncü geçici vergi ödemesi uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer eski sistem devam etseydi, ilk iki aylık kurumlar vergisi geliri yaklaşık 30 milyar lira düzeyinde kalacaktı. Yeni düzenleme sayesinde bütçeye fazladan giren 360 milyar liralık "erken" kaynak, bütçe açığının çok daha düşük görünmesini sağladı.







Aktaş yazısında; ''Kurumlar vergisinde dördüncü ödeme uygulamasına geçilmeseydi, yani eski uygulama devam etseydi, ilk iki aydaki kurumlar vergisi tutarı olsa olsa geçen yılki 19 milyarın belki yüzde 50 üstüne çıkacak ve yaklaşık 30 milyar olacaktı.''



'GERÇEK AÇIK 550 MİLYAR LİRAYI BULABİLİRDİ'



Oysa şimdi iki aylık gelir 390 milyar. Yani dördüncü ödemenin devreye alınması iki aylık dönemdeki bütçe performansına bir anlamda 360 milyar lira civarında katkı verdi.

Bu 360 milyarın olmadığını varsaydığımızda ilk bakışta çok iyi bir performans sergilemiş görünen bütçe acaba nasıl olurdu?

Hani iki ay toplamında bütçe açığı 190 milyar lira düzeyindeydi ya, işte o açık 360 milyarın eklenmesiyle 550 milyarı bulurdu.'' ifadelerini kullandı.