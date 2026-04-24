MERKEZ BANKASI YOL AYRIMINDA: YÜZDE 16 HEDEFİ RAFA MI KALKIYOR?

Merkez Bankası, 14 Mayıs’ta açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporuyla kritik bir viraja giriyor. Mevcut ekonomik veriler ve hanehalkının yüzde 50’lere dayanan beklentisi, yüzde 16’lık resmi hedefin gerçekliğini sorgulatırken; piyasalarda "revizyon" sesleri yükselmeye başladı.

MERKEZ BANKASI BİLE VERİLERE İNANMIYOR!

Ekonomist Alaattina Aktaş’ın Ekonomim gazetesinde aktardığı kulis bilgilerine göre, fazla dile getirilmese de Merkez Bankası’nın kendisi bile enflasyon hedefine inanmıyor. Aktaş’a göre Merkez Bankası için yüzde 16’lık hedefte ısrar etmek, yıl sonunda hükümete "hedef tutmadı" mektubu yazmak anlamına gelebilir. Ancak küresel piyasalardaki enerji fiyat artışları ve bölgesel çatışmalar, bankaya hedefleri güncellemek için meşru bir zemin sunuyor. "Savaş gerekçesiyle" yapılacak bir revizyon, piyasa tarafından "mantıksız bir ısrar" yerine "gerçekçi bir adım" olarak algılanacak.

HEDEF Mİ KÜÇÜK, TAHMİN Mİ BÜYÜK?

Geçmiş dönemlerde enflasyon hedefinin, tahmin aralığının bile altında tutulması "mantık dışı" bir uygulama olarak eleştirilmişti. Mevcut tabloda enflasyon tahmin aralığının yüzde 18-24 bandına çekilmesi beklenirken, hedefin halen yüzde 16’da bırakılması inandırıcılığı zedeliyor. Ekonomik çevreler, hedefin en azından tahmin aralığıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

KRİTİK EŞİK: YÜZDE 19 FORMÜLÜ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha önce işaret ettiği yüzde 19 oranı, Merkez Bankası için de bir çıkış yolu olabilir. Psikolojik sınır olan yüzde 20’nin altında kalma isteği ve siyasi söylemlerle uyum, yeni hedefin yüzde 19 olarak belirlenme ihtimalini güçlendiriyor. Öte yandan yılın ilk üç ayında enflasyonun %10’u aşmış olması, yüzde 19’luk bir revizyonun bile yetersiz kalabileceğini gösteriyor.