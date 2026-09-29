Kaynak: Diğer

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 1 Ekim itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yansıyacak rekor Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını ve bu zamların enflasyona olan yansımalarını kaleme aldı. Akaryakıttaki devasa vergi artışlarının yeterince tartışılmadığına dikkat çeken Aktaş, kamuoyunun gündemine oturan fon skandalının tüm ekonomik gerçeklerin üzerini örttüğünü vurguladı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOYGUNLARINDAN BİRİ"

Piyasalardaki fon krizinin ekonomiye olan güveni derinden sarstığını belirten Aktaş, yaşanan skandalı: "Göz göre göre, davulla zurnayla Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından biri gerçekleştirildi. Doğrudan yarım milyona yakın, aile fertleriyle birkaç milyon kişi bu soygundan etkilendi. Dahası, bu soygun yüzünden sermaye piyasalarına olan güven ciddi ölçüde sarsıldı” ifadeleriyle özetledi.

Aktaş, fon krizinin yarattığı toz dumanın, 1 Ekim'de devreye girecek akaryakıt zamlarını gölgelediğinin altını çizdi.

BENZİNE 12,47 LİRA, MOTORİNE 3,60 LİRA ZAM KAPIDA

Yazısında akaryakıttaki yeni vergi takvimini detaylandıran Aktaş, asıl büyük zammın benzine geleceğini belirtti. Temmuz ayında alınan karar gereği eşel mobil sisteminin tamamen sonlandırılacağını hatırlatan Aktaş, süreci şöyle anlattı:

"Mevcut durumda benzindeki ÖTV 4,44 lira. 1 Ekim’den itibaren benzinin ÖTV’si maktu vergi tutarı olan 14,83 liraya yükseltilecek. Yani benzinin ÖTV’si maktu tutarla şu an alınanın farkı olarak 10,39 lira artacak. Vergiye vergi uygulamamak tabii ki olmaz! 10,39 liralık ÖTV’den yüzde 20 oranında 2,08 lira KDV alınacak ve böylece toplam zam 12,47 lirayı bulacak."

Benzin için kademeli bir geçiş beklentisi olmadığını belirten Aktaş, motorin ve otogazdaki durumu özetledi. Aktaş, “Motorin: Her ay uygulanan 3 lira ÖTV ve 60 kuruş KDV kuralı işleyecek ve 1 Ekim'de motorine 3,60 lira zam gelecek. Kilogram başına maktu verginin 11,38 liraya çıkarılmasıyla eklenecek 2,16 lira tutara KDV de yansıyacak ve litre bazında pompa fiyatı 1,48 lira artacak” dedi.

ENFLASYONA DOĞRUDAN DARBE

Akaryakıt zamlarının enflasyona etkisini de hesaplayan Aktaş, eylül ayı ortalamasında benzinin yüzde 11,5, motorinin ise yüzde 14,8 zam gördüğünü hatırlatarak, "Bu zam oranları eylül ayı enflasyonuna 0,35-0,40 puan arasında doğrudan etkide bulunacak" dedi. Ekim ayında ise, yeni gelecek zamlı fiyatların ay boyunca sabit kalması senaryosunda, enflasyona 0,30-0,35 puanlık ekstra bir doğrudan etki yansıyacağını belirtti.

Eylül enflasyonunun yüzde 2,2-2,4 aralığında gelmesini ve baz etkisiyle yıllık bazda oranın düşmesini beklediğini kaydeden Aktaş, uygulanan ekonomi politikalarına yönelik şu eleştiriyi getirdi:

"Bu gerileme yine dezenflasyon sürecinin devam ettiği şeklinde yorumlanacak. Bir yılı aşkın süredir yüzde 30’lara takılıp kalmış enflasyon var ve nasıl oluyorsa dezenflasyon devam ediyor. Savaş olmasaydı enflasyon yüzde 24-25 olacaktı. Peki yüzde 24-25 az mı, hele hele başlangıçta öngörülen yüzde 16’ya göre!"