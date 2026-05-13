Sezonun sonuna gelinmesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın devre arasında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Devis Vasquez, siyah beyazlı formayla yalnızca 1 maçta görev almıştı.

VASQUEZ YERİNE GOLLINI

Sezon sonu 28 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Roma'ya geri dönmesi beklenirken Beşiktaş'ın bu kez daha önce de ilgilendiği Pierluigi Gollini için İtalyan kulübüyle transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.

DI MARZIO: 'GOLLINI BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR'

Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş Gollini ile yeniden ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda 31 yaşındaki İtalyan kalecinin Roma'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olmasının ihtimaller dahilinde olduğu belirtildi.

ROMA İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Gollini bu sezon Serie A'da yalnızca 1 maçta forma giyebildi.