TÜİK bizi şaşırtmaya devam ediyor…

Sanayi üretimi düşüyor.

İmalat düşüyor.

Ama cirolar uçuyor.

Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 1,9 geriledi.

İmalat sanayinde düşüş yüzde 2,5.

Ciro tarafında ise

Ağustos ayında sanayi cirosu yüzde 32,6 artmış.

Toplam cirodaki artış da yüzde 31,8 olmuş.

Daha az üretiyoruz.

Daha fazla tüketiyoruz yani.

Peki nasıl oluyor bu?

Fiyat artışıyla tabii.

Yani daha az ürün,

çok daha yüksek fiyata satılıyor.

Sonra da;

“Enflasyon düşüyor.”

deniliyor.

Hadi oradan.

Al sana ekonominin özeti.

Daha az mal,

daha yüksek fiyat,

daha büyük ciro.

Perakendeye bakıldığında da yalan ortaya çıkıyor.

TÜİK’e göre perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,1 artmış.

Sadece fiyatlara bakarsan üzerine bir de enflasyonu yanlış hesaplarsan böyle çıkar tabi.

Kâğıt üzerinde vatandaşı da büyümeyi de süper gösterirsin.

Neymiş efendim vatandaş geçen yıla göre daha fazla mal alıyormuş.

Oysa vatandaş mecburi ihtiyaçlarının dışında hiç bir şey alamıyor.

Onları alabilmek için de kredi kartına yükleniyor.

Bireysel kredi kartı bakiyesi 3,47 trilyon liraya dayanmış durumda.

Takibe düşen borçlar deli gibi artıyor.

Tüketici güveni diplerde.

Şimdi soruyorum:

Vatandaş gerçekten yüzde 10 daha fazla mı tüketiyor?

Yoksa aynı hatta daha az ürüne çok daha fazla para mı ödüyor?

Ona da okuyucu olarak siz karar verin.

Kısacası;

TÜİK her ne kadar;

“Hacim arttı.”

dese de hayat başka bir şey söylüyor.

Vatandaşın sepeti küçülüyor.

Alım gücü düşüyor.

Borcu büyüyor.

Sanayi tarafı da aynını söylüyor…

Cirolar büyüyor.

Ama üretim küçülüyor.

Demek ki gösterildiği gibi bir refah ve canlılık artmıyor.

Para şişiyor.

Fiyat şişiyor.

Ciro şişiyor.

Ama üretim çöküyor.

İşte yanlış verilerin ve yanlış ekonomi yönetiminin bizi getirdiği nokta bu…

Fiyat artışını yanlış ölçerseniz;

cirodaki artışı da,

Perakende hacmini de,

Vatandaşın ne kadar tükettiğini de yanlış okursunuz.

Sonra her şey yolunda sanırsınız ama,

Vatandaş geçinemez,

Sanayi patlar,

Borç büyür.

Kusura bakmayın ama;

üretim düşerken ciro yüzde 32,6 artıyorsa burada büyüyen şey üretim değil, fiyatlardır.

Hem de öyle böyle değil.

Vatandaş da bunu her gün yaşayarak görüyor.

Markette görüyor.

Elektronikte görüyor.

Giyimde görüyor.

Ev eşyasında görüyor.

Aynı parayla daha az ürün alıyor.

Sonra da birileri dalga geçer gibi;

“Perakende hacmi yüzde 10 arttı.”

diyor.

İşte güven burada bitiyor.

Çünkü vatandaşın yaşadığı hayatla açıklanan rakam birbirini tutmuyor.

insanlar istatistiğe değil,

cebinde kalan paraya bakıyor.

Ve o cep bize başka bir şey söylüyor.

Enflasyon düşmüyor.

Sadece rakamların içinde küçülüyor.

O yüzden mesele artık yüzde 29, yüzde 30, yüzde 31 meselesi de değil.

Mesele:

Enflasyonu yanlış ölçerseniz, millete sadece yanlış rakam söylemezsiniz.

Maaşı yanlış belirlersiniz.

Emeklinin gelirini yanlış belirlersiniz.

Faizi yanlış belirlersiniz.

Büyümeyi yanlış okursunuz.

Tüketimi yanlış okursunuz.

Meselesi.

“Ekonomi düzeliyor.”

diyenlere sorum;

Vatandaş hâlâ geçinemiyor,

sanayi hâlâ küçülüyor,

borç hâlâ büyüyor;

İcralar artıyorsa

düzelen ekonomi değil,

Başka şeydir…