Katar temsilcisi Al Sadd, teknik direktör Roberto Mancini ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İtalyan çalıştırıcının yönetimin bilgisi dahilinde ailevi sağlık sorunu nedeniyle geçici olarak takımdan ayrıldığı ve geri dönmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Roberto Mancini ile kulüp yönetimi arasında yapılan ön görüşmeler doğrultusunda, teknik direktörün AFC Şampiyonlar Ligi Elite karşılaşmasının ilk maçının ardından ailevi sağlık sorunu nedeniyle takımdan ayrılması planlanmıştı.” ifadelerine yer verildi.

UÇUŞ SORUNU NEDENİYLE GERİ DÖNEMEDİ

Açıklamada ayrıca bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle uçuş planlarında aksaklık yaşandığı ve Mancini’nin henüz takıma geri dönemediği belirtilerek, “Bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda Mancini planlandığı gibi ayrıldı ancak uçuş durumları nedeniyle henüz geri dönemedi.” denildi.

TAKIMI ALEGRE YÖNETECEK

Al Sadd, Mancini’nin yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Sergio Alegre’nin yer alacağını duyurdu.

Katar Ligi’nde bu sezon 17 maç sonunda lider durumda bulunan Al Sadd, teknik direktör Mancini yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor.