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Suudi Arabistan futbolunun önde gelen kulüplerinden Al Nassr’da ekonomik kriz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Arriyadiyah kaynaklı habere göre kulüpte mali dengeler sarsılmış durumda.

MAAŞLAR EKSİK YATIRILDI

Haberde yer alan bilgilere göre, Al Nassr forması giyen birçok futbolcu maaşlarını eksik aldı. Ödemelerde yaşanan aksaklıkların takım içinde huzursuzluk yarattığı belirtiliyor.

YÖNETİM ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Kulüp yönetiminin, futbolculara olan borçları kapatmak için çeşitli finansal çözümler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Maaşların kalan kısmının ne zaman ödeneceği ise belirsizliğini koruyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Henüz kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Özellikle yıldız isimlerin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu.