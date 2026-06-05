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Türkiye'nin, temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ABD ile savunma alanındaki sorunlu başlıklarda ilerleme sağlamayı hedeflediği öne sürüldü. Al-Monitor'da yer alan habere göre Ankara'nın öncelikli gündem maddeleri arasında F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmak ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması bulunuyor.

Haberde, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendirildi.

GÜNDEMDE F-35 VE S-400 DOSYASI VAR

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş ve Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı.

Türkiye ise programa yaklaşık 1,4 milyar dolar katkı sağlamasına rağmen kendisi için üretilen F-35 uçaklarını teslim alamamıştı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında diplomatik temaslarını sürdürdüğü, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın da S-400 krizinin çözülebileceğine yönelik mesajlar verdiği aktarıldı.

F-35'E DÖNÜŞ İÇİN ŞARTLAR MASADA

Washington yönetiminin mevcut mevzuatına göre Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için S-400 sistemlerinin aktif kullanım dışına çıkarılması gerekiyor.

Bu kapsamda sistemlerin depoda tutulduğu ve farklı formüllerin değerlendirildiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

TÜRKİYE'NİN F-35 SÜRECİ

Türkiye, F-35 programında hem üretici hem de tedarikçi ortak olarak yer alıyordu. Türk savunma sanayii şirketleri savaş uçaklarının çeşitli parçalarının üretiminde görev üstlenirken, Ankara da program için yaklaşık 1,4 milyar dolarlık katkı sağlamıştı.

Ancak S-400 alımının ardından başlayan kriz nedeniyle Türkiye programdan çıkarılmış, teslim edilmesi planlanan altı F-35 uçağı da ABD tarafından teslim edilmemişti.

Ankara, bir yandan F-35 programına dönüş imkanlarını araştırırken diğer yandan F-16 Block 70 savaş uçaklarının tedariki konusunda da Washington ile temaslarını sürdürüyor.