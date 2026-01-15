Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçen N'Golo Kante, Sarı-lacivertli ekiple anlaşmak üzere; Fransız futbolcunun, Al-Ittihad'la sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, N'Golo Kanté, Al-Ittihad'ın kendisine yaptığı 28 milyon euro net maaş + 4 milyon euro bonus içeren 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe'den gelen 8 milyon Euro'luk maaç teklini kabul etmişti; Sarı-lacivertli kulüp, Suudi Arabistan ekibiyle son pürüzleri giderdikten sonra transferi açıklayacak.