Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

65 MİLYON POUNDLUK ANLAŞMA

Al Hilal, transfer için 55 milyon pound bonservis ödeyeceğini duyururken, anlaşmada 10 milyon poundluk performans bonusu maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Böylece transferin toplam maliyeti 65 milyon pounda kadar çıkabilecek.

AL HİLAL KADROSUNU GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Son yıllarda dünya futbolunun önemli isimlerini kadrosuna katan Al Hilal, Crysencio Summerville transferiyle hücum hattını bir yıldız isimle daha güçlendirmiş oldu. Kulüp, yeni sezonda hem ligde hem de uluslararası organizasyonlarda iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.