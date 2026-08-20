Ankara’nın Akyurt ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 5 şüpheli, araçla yaklaşık 7 kilometre boyunca kaçtı. Yaşanan takip, şüphelilerin araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışmasıyla devam etti.

Akyurt’ta polisten kaçan 5 şüpheli yakalandı - Resim : 1

KAÇARKEN UYUŞTURUCU MADDE ATTIKLARI BELİRLENDİ

K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç. isimli şüphelilerin kaçış sırasında çeşitli noktalara narkotik madde attıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 5 şüphelinin üzerlerinde de narkotik madde ele geçirildi.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi.

SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA CEZA

Şüphelilerin kaçmak için kullandığı araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Aracın sürücüsüne ise 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.