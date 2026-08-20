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Kaynak: İHA

Ankara’nın Akyurt ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan 5 şüpheli, araçla yaklaşık 7 kilometre boyunca kaçtı. Yaşanan takip, şüphelilerin araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışmasıyla devam etti.

KAÇARKEN UYUŞTURUCU MADDE ATTIKLARI BELİRLENDİ

K.Y., H.Y., H.C.K., S.K. ve B.Ç. isimli şüphelilerin kaçış sırasında çeşitli noktalara narkotik madde attıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 5 şüphelinin üzerlerinde de narkotik madde ele geçirildi.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi.

SÜRÜCÜYE 200 BİN LİRA CEZA

Şüphelilerin kaçmak için kullandığı araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Aracın sürücüsüne ise 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.