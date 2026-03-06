Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya seyir halindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.