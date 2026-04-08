Iğdır merkeze bağlı Akyumak köyünde meydana gelen motor hırsızlığı olayı, jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı.



Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Kaya’ya ait motorların çalınmasının ardından harekete geçen Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri JAK ve İlçe Jandarma Komutanlığı, kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz takip ve araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.C., S.Ö. ve A.Y. isimli 3 şüpheli, olaydan yalnızca 24 saat sonra yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Başarılı operasyon, Akyumak köyünde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.