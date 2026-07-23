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Kaynak: ANKA

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Akyaka Mahallesi’nde otopark görevlisi olduğu ileri sürülen Ç.E. ile Azmak Deresi’nde tur teknesi kaptanlığı yapan E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAPTANIN DURUMU AĞIR

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.G. ve Ç.E. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan tekne kaptanı E.G’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.