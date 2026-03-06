“Sakin Kent” unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, denizin kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildiğini gördü.

Suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, oluşan manzarayı fotoğrafladı.

MEVSİMSEL BİR DURUM

Bölgede yaşayanlar, Akyaka ve Akçapınar sahillerinde yılın belirli dönemlerinde deniz suyunun 3 ila 50 metre arasında çekilebildiğini belirtti.

Uzmanlara göre çekilme, hava koşulları ve rüzgârın etkisiyle oluşabiliyor.

BALIKÇILAR GEL-GİTE İŞARET ETTİ

Bölgede faaliyet gösteren balıkçılar ise her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını, deniz çekilmesinin gel-git etkisiyle meydana geldiğini ifade etti.

Su çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları ve kıyı şeridi drone ile görüntülendi.

BELEDİYEDEN SAHİLDE ÇALIŞMA

Öte yandan Ula Belediyesi ekipleri, su çekilmesinin yaşandığı Akyaka Plajı’nda inceleme ve düzenleme çalışması başlattı.