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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde liman işletmesinin Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye devredilmesinin ardından başlayan çalışmalar, bölgedeki tekneciler ve esnafın tepkisine neden oldu.

Yat limanındaki çalışmalar nedeniyle teknelere ulaşımın zorlaştığını belirten tekneciler, kordon boyunca faaliyet gösteren işletmeler ise müşteri sayısında ciddi düşüş yaşandığını ifade etti.

KAZILAR YAZ SEZONUNDA SÜRÜYOR

Eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye devredilen liman çevresindeki kazı çalışmalarının yaz sezonuna rağmen devam ettiği belirtildi.

Bölge esnafı, kordonun şantiye alanına dönüşmesi nedeniyle turistlerin liman çevresine gelmek istemediğini, restoran ve kafelerde müşteri sayısının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Tekne sahipleri de iskelelere ulaşımın güçleştiğini dile getirirken, çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını savundu.

22 TEKNE MAHKEMELİK OLDU

Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren tekneciler adına konuşan Yakup Abdullah Yalçın, limanın işletme hakkının önce Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye, ardından alt sözleşmeyle S.S. Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi'ne devredildiğini belirtti.

Süreci resmi bir bildirim olmadan öğrendiklerini ifade eden Yalçın, bölgede yaklaşık 32 teknenin bulunduğunu, bunlardan 22'sinin ise hukuki süreçte olduğunu söyledi.

Yalçın, "Yıllardır bu bölgede çalışan ve geçimini denizden sağlayan teknecileriz. Ancak limanla ilgili kararlar alınırken görüşümüz sorulmadı. Önümüze ağır şartlar içeren, tek taraflı bir sözleşme konuldu. Zulüm görüyoruz adeta. Elektrik hattımızı kopardılar. Sırf onlardan elektrik alalım diye. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekne sahipleri ayrıca bağlama ücretlerinin marina tarifelerine göre belirlenmesine tepki gösterirken, sabit bağlama yerlerinin güvence altına alınmadığını ve bazı sözleşme maddelerinin işletmecinin yorumuna açık bırakıldığını öne sürdü.

ESNAF GELİR KAYBINDAN ŞİKAYETÇİ

Liman çevresindeki kazı çalışmalarının restoran ve kafeleri de olumsuz etkilediğini belirten işletme sahipleri, sezonun başlamasına rağmen müşterilerin çalışmalar nedeniyle bölgeye gelmek istemediğini ifade etti.

Kordon üzerindeki bir işletme sahibi, ziyaretçilerin yürümekte ve işletmelere ulaşmakta zorlandığını belirterek, çalışmaların ne zaman tamamlanacağının bilinmemesinin her geçen gün gelir kaybını artırdığını söyledi.

Tekneciler ve kordon esnafı, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını, işletme koşullarının net şekilde açıklanmasını ve yerel halkın karar alma sürecine dahil edilmesini talep etti.