Açıklamaya göre, AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu, bir denizaltı platformundan ilk kez gerçek operasyon senaryosunda ateşlenerek hedefini başarıyla imha etti.

Türk Deniz Kuvvetleri öncülüğünde Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilen tatbikata; Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da destek veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre tatbikatta:

120 savaş gemisi

50 hava aracı

15 bin personel görev alıyor.



AKYA’DAN İLK OPERASYONEL ATIŞ

Tatbikatın öne çıkan gelişmesi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun ilk kez bir denizaltıdan ateşlenmesi oldu.

TCG Sakarya üzerinden gerçekleştirilen atışta torpidonun hedefi tam isabetle vurduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, bu atışın sistemin operasyonel kabiliyetini sahada doğruladığı vurgulandı.

YERLİ TORPİDO KABİLİYETİ PEKİŞİYOR

AKYA’nın başarıyla hedefi vurmasıyla birlikte Türkiye’nin ağır sınıf torpido geliştirme ve üretme kapasitesinin önemli bir aşamaya ulaştığı ifade ediliyor. Bu gelişme, denizaltı harbi alanında dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

TCG ANADOLU TATBİKATA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Tatbikat kapsamında Antalya Körfezi’nde bulunan TCG Anadolu üzerinde basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.