Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde bedensel engelli kişinin saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında elindeki Türk bayrağıyla tekerlekli sandalyesinde ayağa kalkmaya çalışması alandakileri duygulandırdı. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada akülü tekerlekli sandalyesine tutunarak, elinde tuttuğu bayrağıyla ayağa kalkmaya çalışan bedensel engelli 52 yaşındaki Murat Metin, hassasiyetiyle herkesi duygulandırdı.

Saygı duruşu sırasında dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesine düşen Metin, İstiklal Marşı sırasında tekrar ayağa kalkmaya çalıştı.

Durumu fark eden CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile bir kadın görevli, dengesini kaybeden Murat Metin'in koluna girerek ayakta durmasına yardım etti.