Rüşvet, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırma ve kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın bir numaralı sanık olduğu dava sürerken, dosyaya yansıyan bazı işlemler Elif LPG şirketi üzerinden gündeme geldi.

İddianameye göre, akaryakıt faaliyetinde bulunan Elif LPG’nin İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı teknokent alanında bir şube açtığı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında gelir ve kurumlar vergisi muafiyetinden yararlandığı belirtildi. Şirketin teknokent bünyesinde araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyeti yürütüp yürütmediği ise tartışma konusu oldu.

Aynı gün 9 fatura, 207 milyon lira

ANKA’nın aktardığı bilgilere göre Elif LPG, 30 Haziran 2024 tarihinde, Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi Tekin Aktaş’ın ortağı olduğu Bilginay Temizlik Şirketi’ne aynı gün içerisinde 9 ayrı fatura düzenledi. Bu faturaların toplam tutarının 207 milyon 185 bin 600 TL olduğu kaydedildi.

Faturalarda “yazılım” ve “yazılım kiralama” başlıkları yer aldı. Ulaşılan iki faturada;

“Vatandaş odaklı iletişim ve hizmet yönetim sistemi yazılımı” için 32 milyon 750 bin TL,

Çeşitli enerji santrallerinin bakım, onarım ve işletilmesine yönelik “İzmet Yönetim Sistemi yazılımı” için ise 50 milyon TL bedel gösterildiği aktarıldı.

'Teknik inceleme gerekli'

İddianamede, Elif LPG bünyesinde yazılım geliştiricisi ve elektrik-elektronik mühendisi unvanlı SGK kayıtlı personel bulunduğu belirtilmekle birlikte; çalışanların şirketteki görev süreleri, faturaların kapsamı ve Bilginay Temizlik’in faaliyet alanları (araç kiralama, bina temizliği, yolcu taşıma, tahıl ticareti gibi) dikkate alındığında söz konusu işlemlerin teknik olarak incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Savcılık, bu kapsamda bir bilişim uzmanından görüş alınmasının gerekli olduğuna işaret etti. Ayrıca, yüksek tutarlı yazılım faturalarının aynı gün düzenlenmiş olmasının dikkat çekici olduğu ve bu büyüklükte yazılımların kısa sürede hazırlanmasının mümkün olup olmadığının araştırılması gerektiği kaydedildi.

Aktaş ve şirket yetkilileri hakkındaki yargılama sürerken, iddianamede yer alan bu işlemler dava dosyasının kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

- Bahse konu şirketlerin banka hesaplarına olağan ve ticari hayatın akışına bariz şekilde aykırı olarak yüksek tutarlarda ve büyük bölümü 'Sermaye ödemesi vb.' işlem açıklamalarıyla nakit para yatırmaları gerçekleştirildiği bilgilerine rastlanılmış olup, söz konusu paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, ne söz konusu şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda elde ettiği kar tutarları ile ne de şirket ortaklarının mali durumları ile açıklanamayacak tutarlar olduğu anlaşılmış olup, söz konusu şirketlerin banka hesaplarına yatırılan paraların en azından büyük kısmının kaynağının soruşturma dosyasında yer alan bir diğer öncül suç olan 'akaryakıt kaçakçılığı' sonucunda suçtan elde edilen değer olabileceği yönünde uzmanlığımızda kanaat oluşmuş olmakla birlikte, konunun bahse konu alanda uzman kurum ve kişiler tarafından detaylı olarak araştırılmasının gerektiği değerlendirilmektedir."