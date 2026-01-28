Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savunmasından sonra mahkeme başkanı duruşmayı bitirdiğini ve yarın devam edeceğini söyledi. Ardından yarınki duruşmaya izleyici almayacağını belirtti. Bunun üzüerine sanık avukatları mahkeme başkanına tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, görüntülerin sızdırılmasının hem kişisel veri ihlali olduğunu hem de bunun sanıklara da zarar verdiğini söyledi

Sakinliğimi koruyorum kaç gündür, uslubunuza dikkat edin, bana öyle başkan diyemezsiniz. Kaç gündür uyarmama rağmen basında görüntüler çıkıyor. Özel hayatın gizliliğini de ihlal ediyorsunuz. İyi niyetimizi suistimal ediyorsunuz sürekli. Bir kişi de yapsa 100 kişi de yapsa aynı. Sanıkların da zararına bu, bize zararı yok biz işimize her türlü devam ediyoruz. Burada canlı yayın bile yapıldı. Bu görüntü olayı çok fazla.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik araya girerek, Mahkeme Başkanı'na görüntü çıkmayacağı yönünde söz verdi. "Biz görüntü çıkmamasını sağlayacağız. Bize biraz müsaade edin" dedi.

"BİZİM DE ÖZEL HAYATIMIZ VAR"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı izleyici almama kararından vazgeçti.

Siz kendi aranızda çözün bu meseleyi. Bundan sonra 1 tane bile görüntü çıkarsa kim olursa olsun duruşmaya alınmayacak. Bizim de özel hayatımız var, bizi de çekip yayınlıyorlar.