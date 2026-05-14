Okulun hangarında gerçekleştirilen fuarın açılışına öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmalar fuar kapsamında ziyaretçilerin incelemesine açıldı.

Okul Müdürü Haldun Çevik, okulun temel misyonunun Türk havacılık sektörüne donanımlı uçak bakım teknisyenleri kazandırmak olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yalnızca teknik bilgiyle değil, bilimsel üretimle de gelişmelerini önemsediklerini vurgulayan Çevik, “Öğrencilerimizin sahip olduğu temel becerileri bilimsel çalışmalarla desteklemeyi ve onları bu tür projelerin içinde aktif şekilde yer almaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kimya öğretmenimiz Ayşe öğretmenimizin rehberliği ve diğer branş öğretmenlerimizin katkılarıyla hazırlanan 19 proje bugün hangarımızda sergileniyor” diye konuştu.

Velileri ve havacılığa ilgi duyan vatandaşları fuarı ziyaret etmeye davet eden Çevik, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin ilerleyen yıllarda savunma sanayi ve havacılık alanında önemli başarılara dönüşebileceğine inandığını söyledi. Ayrıca okulun, sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da bilinen bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Çevik, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, ayrıca fuarın hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.