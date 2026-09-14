Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dizinin hikâyesi, orijinal filmdeki olayların yaklaşık 30 yıl sonrasını konu alacak. Senaryo kapsamında FBI, ilk filmdeki ikonik "Eski Başkanlar" çetesinden ilham alarak hareket eden yeni bir soygun ekibinin peşine düşecek ve bir FBI ajanı çetenin içine sızmak için gizli göreve görevlendirilecek.

ÇEKİMLER 2027 YILINDA BAŞLAYACAK

Oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizinin yaratıcı koltuğunda Treadstone, NCIS: Los Angeles, Halt and Catch Fire ve Sugar gibi projelerle tanınan Dave Kalstein ile Christopher C. Rogers oturuyor. Çekimlerine 2027 yılının başlarında başlanması planlanan yapımın yayın tarihi ise şimdilik açıklanmadı.