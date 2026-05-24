Aksiyon kameraların öncüsü GoPro satılıyor mu? Çinliler ile rekabet edemedi

Gelirler yıllık bazda yüzde 19 düşüşle 652 milyon dolara geriledi; bu rakam 2015'teki zirve seviyesinin yarısından daha az. Şirket, o zamandan beri satın alma ve birleşmelerle ilgili birçok teklif aldığını da sözlerine ekledi. GoPro ayrıca çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkardı ve savunma ve uzay gibi yeni alanlarda büyüme arayışında; bu da ana iş koluna yönelik artan baskının bir göstergesi.