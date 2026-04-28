Claire's, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle Birleşik Krallık ve İrlanda’daki tüm fiziksel mağazalarını kapattı. Şirketin ikinci kez kayyum yönetimine devredilmesinin ardından alınan karar kapsamında 154 mağaza faaliyetlerini durdurdu.

Renkli mağaza konsepti, gençlere yönelik aksesuar ürünleri ve kulak delme hizmetiyle tanınan marka, son yıllarda fiziksel mağazacılıkta yaşanan daralmaya ayak uydurmakta zorlandı.

Kayyum yöneticisi Kroll tarafından yapılan açıklamada, kapanışlarla birlikte 1.300’den fazla çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi. Buna karşın farklı mağazalar içinde faaliyet gösteren yaklaşık 350 satış noktasının ise şimdilik açık kalacağı belirtildi.

Şirketin sahibi Modella Capital daha önce Noel dönemindeki satış performansının beklentilerin çok altında kaldığını açıklamıştı. Artan personel giderleri ve yükselen sigorta maliyetlerinin de şirket üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Uzmanlara göre markanın gerilemesinde, Shein ve Temu gibi düşük fiyatlı çevrim içi rakiplerin yükselişi etkili oldu. Genç tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve sosyal medya odaklı satın alma davranışları da geleneksel mağaza modelini zayıflattı.