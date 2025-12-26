Avukatları tarafından yapılan suç duyurusunda YENİÇAĞ’da yayınlanan yazı dizisinde Meral Akşener hakkında “gerçeğe aykırı, hakaret ve iftira içeren ifadeler”e yer verildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen şikayet dilekçesinde söz konusu iftira iddiasıyla ilgili olarak YENİÇAĞ’daki yazı dizisinde Çiller ile Akşener’in arasının bozulmasına yol açan “milletvekiliği satışı” konusuna yer verdi. YENİÇAĞ’daki yazı dizisinde söz konusu olay okurlara şöyle aktarılmıştı:

TANSU ÇİLLER İLE ARASI NEDEN BOZULDU?

MİLLETVEKİLLİĞİ SATTIĞINA İLİŞKİN İLK İDDİA

Akşener, Çiller’e neden muhalif olduğunu 1999 sonbaharında Köksal Toptan’ı Çiller’e karşı genel başkan adayı olarak desteklediği bir toplantıda şöyle anlatıyor:

“Hepiniz, geçmiş yıllarda genel başkanımla bu kadar yakın çalıştıktan sonra bugün neden ayrı düştüğümü merak ediyorsunuz. 18 Nisan seçimlerinde ANAP ile DYP ağır darbe aldı. Oturup seçim yenilgisinin ciddi bir analizini yapmamız gerekiyordu. Öz eleştiri yapılmalıydı. Ancak bütün suç teşkilatlara yıkıldı. Seçimi teşkilatlar çalışmadığı için kaybettiğimiz kabul edildi. Ardından görevden almalar ve fesihler başladı. Yanlıştı. Bu noktadan sonra benim sayın genel başkanımla yollarım ayrıldı. Benim genel başkanımla kişisel hiçbir sorunum yok. Bu kişisel bir kin değildir. Ancak yüksek isyan ahlakı ortaya çıkmıştır.”

Bu söylemiyle ilgili, dönemi çok iyi bilen üst düzey Doğru Yol Partili siyasetçilerle konuştuğumuzda ise hepsi “yüksek isyan ahlakı” ifadesine tepki gösterdi ve Akşener ile Çiller arasındaki ayrılığın esas sebebinin tam da bir siyasi ahlaksızlık olduğunu belirttiler. Bu siyasetçilerin hemen hemen ortak anlatımlarına göre durum şuydu:

“18 Nisan 1999 seçimlerinde Adana seçim çevresindeki bir milletvekili aday adayından 2. sırada aday yapılmak için Akşener aracılığı ile bir yasadışı bağış alınıp Özer Çiller’e teslim edilmiştir. Doğru Yol Adana teşkilatlarında 2. sıradan aday yapılacak kadın adayın bağış karşılığı aday yapılacağının duyulması üzerine isyan çıkmış ve Ankara ağır baskı altına alınmıştır. Bunun üzerine kadın adayın adaylık işleminden vazgeçilmiştir. Kadın aday bahşettiği parayı geri almak için Özer Çiller’e gittiğinde Özer Çiller kendisine 3 milyon dolar iade etmiş ve ancak kadın aday kendilerine gönderilmek üzere aracı Meral Akşener’e 5 milyon dolar verdiğini ifade etmiştir. Bu fark Çiller ile Akşener ilişkisini bitirmiştir.

Çiller’in duyulan bu işin kişisel olmadığını göstermek için partinin genel idare kurulu toplantısında 3 milyon doları partimize aldık iade edelim dediği de aktarılmaktadır.“

Yıllar geçecek ancak siyasette dolar ile milletvekili satma işi bu sefer önce euro sonra dolar ile tekrar hortlayacaktı. Ayrıca birçok belediye ilişkisinde Akşener eskinin Çiller’i olacak, birileri de dönemin yeni Akşenerleri…

Nihayetinde iddiaya göre bu olay üzerine 1999 yılının başlarında Çiller ailesi ile Akşener arasındaki tüm bağlar koptu. Bu kapsamda iddia edilen olayların merkezindeki Nesime Aysel Sabuncu ismini de buraya not olarak bırakalım.

“YAPILAN GAZETECİLİK FAALİYETİDİR”

Meral Akşener’in suç duyurusu sonrası ifadesine başvurulan YENİÇAĞ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, “Söz konusu yazı dizisi, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damga vurmuş, uzun yıllar bakanlık ve parti genel başkanlığı yapmış bir siyasetçi olan Sayın Meral Akşener'in siyasi geçmişini, toplumun merakı gidermek amacıyla ele alan bir gazetecilik faaliyetidir” dedi.

Dizinin amacının, siyasi tarihimizin önemli kesitlerini arşivsel bir bakış açısıyla okura sunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu belirten Ahmet Çelik, ifadesinde şunları söyledi:

“Haberde geçen bağışın Özer Çillere teslim edilmesi iddiası, daha önce de farklı basın yayın organlarında habere konu olmuştur. Bu iddialar, 8 Mayıs 2016 tarihinde Sabah Gazetesi ve A Haber gibi mecralarda Sayın Mahmut Övür tarafından da yayınlanmış ve kamuoyuna mâl olmuş derleme iddialardır. Bu kapsamda Sayın Mahmut Övür tarafından 8 Mayıs 2016 tarihinde yapılan haberi sayın savcılığınıza sunmaktayım.

“TANIKLARIN İFADESİ ALINSIN”

Sayın Meral Akşener tarafından haberde yer almayan ifadeler üzerinden suç yaratılmaya çalışması, soruşturma makamını yanıltmaya yöneliktir. Sayın savcılığınızca gerek görülmesi halinde Sayın Meral Akşener'in yanı sıra, haberdeki iddialara ilişkin isimleri geçen Sayın Nesime Aysel Sabuncu, Sayın Ali Antepüzümü, Sayın Tansu Çiller ve Sayın Süleyman Soylu'nun tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulmasını talep ediyorum. Bu beyanlar, haberin gerçeklere dayalı olduğunu teyit edecektir.”

