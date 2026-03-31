Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi, şifa bekleyen hastalara umut olmak amacıyla rota sına Akseki’yi ekledi. Bölgedeki hastanelerin kan ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılamayı hedefleyen Kızılay, Aksekilileri bu anlamlı seferberliğe destek vermeye çağırıyor.

"BİR ÜNİTE, ÜÇ HAYAT"

Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, bağışlanan her bir ünite kanın laboratuvar işlemlerinden geçirilerek eritrosit, plazma ve trombosit olarak üç ayrı bileşene ayrıldığını hatırlattı. Erdoğan, "Tek kaynağı insan olan bu hayati sıvıyı yapay olarak üretmek mümkün değil. Bağışladığınız her ünite, üç farklı hastanın hayata tutunmasını sağlıyor" diyerek düzenli bağışın önemine vurgu yaptı.

RANDEVU YERİ: AKSEKİ BELEDİYE ÖNÜ

Bağış toplama çalışmaları kapsamında Kızılay kan alma otobüsü, 2 Nisan Perşembe günü mesaiye başlayacak. Akseki Belediyesi önünde kurulacak olan bağış noktasında, görevli sağlık personeli 09.30 ile 18.30 saatleri arasında gönüllü bağışçıları kabul edecek.