Kaynak: Haber Merkezi



Antalya / Sami Gün / Yeniçağ



Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Akseki Park Proje, Antalya Süper Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Takımın ilk hedefi Süper Amatör Lig şampiyonluğunun ardından BAL’a yükselmek olacak.

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Demrespor’un isim hakkını alan Akseki Park Proje, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirirken, hedefini Antalya Süper Amatör Lig’de şampiyonluk olarak belirledi. Kulübün uzun vadeli hedefi ise Bölgesel Amatör Lig’in ardından yeniden profesyonel ligde mücadele etmek.

ABDULLAH ÇETİNDAĞ: "GÜÇLÜ YÖNETİM, GÜÇLÜ KADRO"

Akseki Park Proje Kulüp Başkanı Abdullah Çetindağ, yeni sezon öncesinde güçlü bir yönetim oluşturduklarını belirterek, "Çok iyi bir yönetim oluşturduk. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Demrespor’un isim hakkını aldık. Yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanıyoruz. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız var gücüyle çalışıyorlar. Hedefimiz profesyonel lig" diye konuştu.

Kulüp olarak altyapıya da önem verdiklerini ifade eden Çetindağ, altyapı takımlarını oluşturduklarını ve liglere katılım sağladıklarını söyledi. Çetindağ, altyapı çalışmalarıyla Akseki’nin gençlerini futbola kazandırmayı ve ilçede sürdürülebilir bir futbol yapılanması oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

AKSEKİ HALKI YENİDEN ESKİ HEYECANLI GÜNLERİNİ YAŞAYACAK"

Akseki’nin geçmişte profesyonel liglerde mücadele ettiğini hatırlatan Çetindağ, ilçenin yeniden profesyonel futbol heyecanını yaşamasını istediklerini belirterek, "Akseki halkı yeniden eski heyecanlı günlerini yaşayacak" diye konuştu.

Akseki Stadı’nın da yeni sezona hazırlanması amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Çetindağ, çalışmalara katkı sağlayan kurum ve yöneticilere teşekkür etti.

Akseki dışında yaşayan iş insanları ve hemşehrilerinin de kulübe destek verdiğini ifade eden Çetindağ, "Dışarıda yaşayan iş insanlarımız, hemşehrilerimiz de bize desteklerini esirgemiyorlar. Kendilerine Akseki halkı adına yönetim olarak teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Akseki Park Proje, yeni sezonda Antalya Süper Amatör Lig’de şampiyonluk hedefiyle mücadele ederken, uzun vadede BAL üzerinden yeniden profesyonel liglere yükselerek Akseki’yi profesyonel futbol sahnesinde temsil etmeyi hedefliyor.