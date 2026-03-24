Antalya / Sami Gün / Yeniçağ

Antalya’nın Akseki ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte doğa adeta renk cümbüşüne döndü.

Üzümü ve pekmezinin yanı sıra badem yetiştiriciliğiyle de öne çıkan Akseki’de, ilkbaharın habercisi olan badem çiçekleri doğanın uyanışını müjdeledi. Beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlar, özellikle Toros Dağları eteklerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.



"TARIMSAL SEZON BAŞLADI"

Badem ağaçlarının çiçek açması, bölgede tarımsal sezonun başladığının da göstergesi olurken, üreticiler yeni sezon için umutlandı.

Akseki’nin kırsal mahallelerinden, sedir ağaçlarıyla dikkat çeken Alaçeşme Mahallesi ise yeşil ile badem çiçeklerinin beyaz tonlarının buluşmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.



"ÜRETİCİLERİN UMUDU DON OLMAMASI"

Bu yıl çiçeklenmenin mart ayının ortalarında gerçekleştiğini belirten yetkililer "Daha kış çıkmadı. Buraların kışı çetin geçer. İnşallah geçen yıl ki gibi don olmaz ve dolu vurmaz. Böylece üretimde büyük bir hasat olur, dediler.