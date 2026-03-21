Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde asırlardır sürdürülen bayram geleneği bu yıl da devam etti.

Mahallede bayram sabahı erken saatlerde başlayan etkinlikler, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

CAMİ ÇIKIŞI TOPLU BAYRAMLAŞMA

Mahalledeki Aşağı Cami ve Yukarı Cami’de kılınan bayram namazının ardından mahalle sakinleri her yıl olduğu gibi dönüşümlü olarak bayramlaştı.

Gelenek kapsamında her sülaleden bir kişinin temsilci olarak belirlenmesiyle karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi, bayram sofraları paylaşıldı.

DERNEKTE BAYRAM KAHVALTISI

Kuyucak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında da bayram sabahı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların hazırladığı kahvaltılıklar, dernekte toplanan misafirlere ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan, nesilden nesle aktarılan bu geleneğin bayramları toplumsal birlikteliğin pekiştirildiği özel günlere dönüştürdüğünü ifade etti.

Dernek Başkanı Hasan Kaya ise her yıl namazın ardından toplu bayramlaşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son iki yıldır da derneğimizde topluca bayram kahvaltısı hazırlamaya başladık. Çok büyük bir katılım oluyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Birlik ve beraberliğimizin devamı için bu geleneği her yıl sürdürmek istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinleri de atalarından miras kalan geleneği yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek, bayramların birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemine dikkat çekti.