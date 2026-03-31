Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kaybını önlemek ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.



Edinilen bilgilere göre, Akşehir’e gümrük kaçağı kıyılmış tütün, bandrolsüz sigara ve makaron getirileceği yönünde istihbarat alan ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. D-300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan K.B. ve A.B. isimli iki kardeş gözaltına alındı.



Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan;

• 225 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün,

• 120 bin adet doldurulmuş sigara,

• 420 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.



Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi.