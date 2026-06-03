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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir’de etkili olan dolu ve sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde tarım arazileri zarar görürken, çiftçiler büyük mağduriyet yaşadı.

İlçe merkezinde ise kanalizasyon hatlarının yetersiz kalması sonucu bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Yolların birçok noktasında biriken yağmur suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı, bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Vatandaşlar, yaşanan ani su baskınlarına tepki gösterirken, özellikle altyapı sorunlarının her yağışta yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Yağışın ardından ekiplerin tahliye ve temizlik çalışmaları başlattığı öğrenildi.

Tarım alanlarında oluşan hasarın boyutunun ise yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanması bekleniyor. Çiftçiler, yetkililerden destek ve çözüm çağrısında bulundu.

Akşehir’de yaşanan bu doğa olayı, bir kez daha altyapı ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin önemini gözler önüne serdi.