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Kaynak: Haber Merkezi

Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ile CHP’den seçilen bazı belediye meclis üyelerinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek görevlerine bağımsız olarak devam etme kararı aldığı belirtildi.

Bu kararın gerçekleşmesi halinde Akşehir Belediye Meclisi’ndeki siyasi tablo önemli ölçüde değişecek. Başkan Köksal ile birlikte hareket edecek meclis üyelerinin bundan sonraki süreçte nasıl bir siyasi yol izleyeceği ise ilçede merak konusu oldu.

AKŞEHİR’DE YENİ BİR SİYASİ TABLO

Başkan Köksal ve meclis üyelerinin CHP çatısı altında değil, bağımsız olarak hareket etmesi, Akşehir yerel siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Kararın ardından gözler şimdi Akşehir Belediye Meclisi’ne ve CHP yönetimine çevrildi.

Bu gelişmenin ardından ilçede şu sorular gündemde:

CHP’nin Akşehir’deki meclis grubu nasıl şekillenecek? Başkan Köksal ve bağımsız meclis üyeleri bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Yeni bir siyasi oluşumun zemini mi hazırlanıyor?

Akşehir siyasetinde önümüzdeki günlerin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Nasreddin Hoca’nın memleketinde siyaset bir kez daha herkesi şaşırtacak bir gelişmeyle gündemde!