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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir Nasreddin Hoca Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni ve El Sanatları Sergisi Açılış Programı, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında kurumda kalan ve sünnet olan 7 çocuk için özel bir tören düzenlenirken, çocukların mutluluğu davetliler tarafından paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca yıl boyunca hazırlanan el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Tören, Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisiyle başladı. Katılımcılardan büyük alkış alan gösterinin ardından yapılan dua ile sünnet şöleni ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra sünnet olan çocuklar sahneye davet edilerek tebrik edildi. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Programın devamında protokol üyeleri tarafından yıl sonu el sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Sergide çocuklar ve kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden değerli el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların sergiyi gezmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Arif Topal, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Gülcü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, önceki dönem Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.