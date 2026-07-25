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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir, yamaç paraşütü tutkunlarını bir kez daha gökyüzünde buluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sporcuların katılımıyla düzenlenen 13. XC Open Yamaç Paraşütü Yarışması, Ekrem Çavdar Yamaç Paraşütü Kalkış Pisti'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Gökyüzünü rengârenk paraşütlerle süsleyen sporcular, Akşehir semalarında görsel bir şölen oluştururken, organizasyon ilçenin doğal güzelliklerini ve yamaç paraşütü potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Adrenalin dolu anlara sahne olan yarışma, sporseverler ve vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Açılış programına Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yıldıray Erdem, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Kısa ve Cevat Nuri Bozoğlu, Akşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Orman İşletme Şefi Mehmet Korkmaz, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aslan Keskin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir'in tanıtımına önemli katkı sunan organizasyonun, spor turizmine ivme kazandırmasının yanı sıra ilçe ekonomisine de hareketlilik getirmesi bekleniyor. Yarışma boyunca sporcular, hava şartlarına göre belirlenen parkurlarda en iyi dereceyi elde edebilmek için mücadele edecek.

XC Open Yamaç Paraşütü Yarışması'nın önümüzdeki günlerde de heyecan dolu uçuşlarla devam etmesi beklenirken, Akşehir semaları bir kez daha dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuların renkli paraşütlerine ev sahipliği yapacak.