Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ

Konya’nın önemli ilçelerinden Akşehir’de sanayi ve ticaret alanında önemli bir gelişme yaşandı. 15 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla “Akşehir Kuzey Yatırım Alanı” resmen ilan edildi.

Söz konusu kararın, Akşehir’in ekonomik yapısına önemli katkılar sağlaması ve ilçeyi bölgesel bir üretim merkezi haline getirmesi bekleniyor. Yeni yatırım alanının, özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önemli fırsatlar sunacağı ifade ediliyor.

SANAYİ VE ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

Akşehir Kuzey Yatırım Alanı’nın; modern altyapı imkânları, genişleme potansiyeli ve stratejik konumuyla dikkat çektiği belirtilirken, bölgede özellikle mobilya üretimi, makine sanayi ve teknoloji odaklı yatırımların ön plana çıkacağı değerlendiriliyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Yatırım alanının hayata geçirilmesiyle birlikte ilçede yeni iş sahalarının oluşması, istihdamın artması ve yerel firmaların üretim kapasitelerinin genişlemesi öngörülüyor. Ayrıca, Akşehir’de faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasına da katkı sunması bekleniyor.

“AKŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Sektör temsilcileri, söz konusu yatırım alanının Akşehir’in sanayi kimliğini güçlendireceğini ifade ederken, özellikle belirli üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalar için yeni tesis yatırımlarının önünü açacağına dikkat çekti.

Toplantıya; Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Avşin Duman, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Çınar Galip Akyol, Akşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Rafet Akçetin ile oda ve borsa yönetim kurulu üyeleri katıldı.