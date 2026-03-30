Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Antalya’da düzenlenen ve 5 bin 130 sporcunun katıldığı Yeşilay Metin Demir Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası’nda Aksaray Eker Spor Akademisi sporcuları iki Türkiye şampiyonluğu kazanarak milli takıma girmeye hak kazandı.

REKOR KATILIMLA BÜYÜK ORGANİZASYON

24-29 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya Daima Spor Kompleksi’nde düzenlenen Yeşilay Metin Demir Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 5 bin 130 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Türkiye genelinden yoğun katılımın sağlandığı organizasyon, minik ve yıldız kategorilerinde yılın en önemli spor etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

AKSARAYLI SPORCULAR ZİRVEDE

Şampiyonada Aksaray’ı temsil eden Aksaray Eker Spor Akademisi sporcuları önemli başarılara imza attı.

Berra Yılmaz, Yıldız Kızlar 42 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Yusuf Selman Özdemir ise Yıldız Erkekler 50 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıktı.

MİLLİ TAKIM YOLCULUĞU BAŞLADI

Elde edilen bu derecelerle birlikte sporcular, Türkiye Milli Takımı’na seçilerek uluslararası arenada mücadele etme hakkı kazandı.

Şampiyon sporcular, Nisan 2026’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Aksaray’ı temsil edecek.

BAŞARI KAMUOYUNDA TAKDİR TOPLADI

Aksaraylı sporcuların elde ettiği bu önemli başarı, spor camiasında ve kamuoyunda büyük takdirle karşılandı. Antrenörlerin ve sporcuların disiplinli çalışmasının bu sonuçta etkili olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA

Bu başarıların ardından gözler şimdi Balkan ve Dünya şampiyonalarına çevrildi. Aksaraylı sporcuların uluslararası organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.