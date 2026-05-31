Aksaray'da medya sektöründe aktif rol oynayan ve şehrin önemli isimleri arasında yer alan Kanal 68 TV sahibi Fatih Batı, ani bir kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan 47 yaşındaki iş insanı hayatını kaybetti. Batı’nın vefatı; ailesi, sevenleri, iş dünyası ve basın camiasında büyük bir üzüntü neden oldu.

Fatih Batı’nın vefat haberinin ardından, iş ve siyaset dünyası ile basın kuruluşlarından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Paylaşılan mesajlarda, merhumun genç yaşta vefatından duyulan üzüntü dile getirilirken, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennilerinde bulunuldu.

Batı’nın cenaze programı da netleşti. Merhumun cenazesi, Aksaray Somuncu Baba Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.