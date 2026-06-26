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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın tanınan hekimlerinden Dr. Rıfkı Karabatak, Türk Hekimler Birliği tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday gösterildi. 25-26 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek TTB Merkez Konseyi seçimleri öncesinde açıklamalarda bulunan Karabatak, TTB’nin asli görevlerine dönmesi gerektiğini vurgulayarak, “Önce insan, önce sağlık, önce memleket diyen hekimlerin görev başına geleceğine inanıyorum” dedi.

TTB SEÇİMLERİ ÖNCESİ AKSARAYLI HEKİME ÖNEMLİ GÖREV

Aksaray’ın sevilen hekimlerinden Dr. Rıfkı Karabatak, Türk Hekimler Birliği tarafından Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday gösterildi. 25-26 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimleri öncesinde açıklanan adaylık, hekim camiasında dikkat çekti.

Mevcut yönetime karşı yeni bir listeyle seçime hazırlanan Türk Hekimler Birliği, TTB’nin temel misyonunun hekimlerin özlük haklarının korunması ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretmek olması gerektiğini savunuyor.

“KONGRE HAZIRLIKLARI AKSARAY’DAN BAŞLATILMIŞTI”

Dr. Rıfkı Karabatak, Türk Hekimler Birliği'nin kuruluş ve teşkilatlanma sürecinde aktif rol alan isimler arasında yer aldı. İki yıl önce gerçekleştirilen kongre öncesinde 25 ilin tabip odası başkanını Aksaray’da bir araya getiren Karabatak, kongre hazırlıklarının Aksaray’dan başlamasına öncülük etmişti.

Karabatak, bir önceki kongrede de Kongre Divanı için aday gösterilmişti.

“ÖNCE İNSAN, ÖNCE SAĞLIK, ÖNCE MEMLEKET”

Yüksek Onur Kurulu adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Rıfkı Karabatak, kendisine duyulan güven nedeniyle büyük bir memnuniyet yaşadığını ifade etti.

Karabatak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir göreve layık görüldüğüm için son derece mutlu ve gururluyum. Geçtiğimiz dönemlerde verdiğimiz mücadele, mevcut yönetimi oradan uzaklaştırıp TTB’yi gerçek çizgisine çekmeye yetmemişti. Ancak bu kongrede bu makus talihi kırarak Türk tabiplerini temsil noktasında ‘önce insan, önce sağlık, önce memleket’ diyen hekimlerin görev başına gelmesini sağlayacağımızı ümit ediyorum.”

SEÇİMLER 25-26 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerinin 25-26 Haziran 2026 tarihlerinde yapılması planlanırken, seçim sürecinin hekim camiasında önemli tartışmalara sahne olması bekleniyor. Seçim sonuçlarının, TTB’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.