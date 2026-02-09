Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Antalya’da düzenlenen Uluslararası Internationel 3. Race Walking Silver Tour kapsamında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Türkiye Şampiyonası’nda Aksaraylı sporcular tarihi bir başarıya imza attı. U18 Kadınlar kategorisinde Güler Tekbaş Türkiye Şampiyonu olurken, Zehra Kürklü Türkiye ikinciliğini elde etti. İki sporcu da elde ettikleri derecelerle Balkan Milli Takımı’na seçildi.

Türk atletizmi adına büyük önem taşıyan ve milli takım kadrosunun belirlendiği organizasyonda Aksaray rüzgârı esti. Antalya’da yapılan Uluslararası Internationel 3. Race Walking Silver Tour yarışları, genç sporcuların performanslarıyla dikkat çekerken, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen atletler kürsüye damga vurdu.

TEKBAŞ ZİRVEYE ÇIKTI

U18 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Güler Tekbaş, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yarış boyunca ortaya koyduğu tempo ve teknik üstünlük, organizasyonu takip eden atletizm otoritelerinden de tam not aldı.

KÜRKLÜ’DEN GURURLANDIRAN DERECE

Aynı kategoride yarışan bir diğer Aksaraylı sporcu Zehra Kürklü ise güçlü rakipleri arasında Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte Aksaray, kürsüde iki sporcu ile temsil edilmenin sevincini yaşadı.

MİLLİ FORMA HAKKI KAZANDILAR

Elde edilen dereceler yalnızca bir şampiyonluk ve ikincilikten ibaret kalmadı. Güler Tekbaş ve Zehra Kürklü, 14 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takım kadrosuna seçildi. Böylece iki genç atlet, milli sporcu unvanını almaya hak kazandı.

AKSARAY’DA BÜYÜK GURUR

Bu önemli başarı şehirde sevinçle karşılandı. Spor camiası, antrenörler ve aileler elde edilen sonuçların disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu vurgularken, genç sporcuların uluslararası arenada da aynı başarıyı sürdüreceğine inanıldığını belirtti.

Balkan Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdürecek olan milli atletlerin performansı şimdiden merak konusu olurken, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün altyapı yatırımlarının meyvesini vermeye devam ettiği değerlendiriliyor.