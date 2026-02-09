Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenen Havalı Silahlar U16–U18 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Aksaraylı milli sporcu Abdullah Eren Yıldız, U16 Havalı Tüfek Solo kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Büyük başarı, Aksaray ve Türkiye’de gurur kaynağı oldu.

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen genç sporcular, uluslararası arenada elde ettikleri başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa’nın en prestijli gençler organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Havalı Silahlar U16–U18 Avrupa Şampiyonası’nda Aksaray’ı ve Türkiye’yi temsil eden Abdullah Eren Yıldız, gösterdiği üstün performansla zirveye adını yazdırdı.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ OLDU

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, farklı ülkelerden çok sayıda elit sporcu ile mücadele eden Abdullah Eren Yıldız, U16 Havalı Tüfek Solo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Final atışlarında sergilediği soğukkanlı ve istikrarlı performans, teknik heyet ve izleyicilerden tam not aldı.

AKSARAY’IN GURURU

Elde edilen bu tarihi başarı, yalnızca bireysel bir zafer olmanın ötesinde, Aksaray’da spor altyapısına yapılan yatırımların ve disiplinli antrenman sürecinin somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Genç yaşına rağmen Avrupa kürsüsüne çıkan Abdullah, Aksaray’ın spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

GENÇLİK VE SPOR’DAN TEBRİK MESAJI

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Eren Yıldız’ın başarısının büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulanarak, sporcunun yetişmesinde emeği geçen antrenörlere ve ailesine teşekkür edildi. Açıklamada, “Sporcumuzun elde ettiği bu derece, ilimizdeki genç sporcular için ilham kaynağıdır” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Eren Yıldız’ın Avrupa Şampiyonluğu, Aksaray’dan çıkan genç yeteneklerin uluslararası alanda söz sahibi olabileceğini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki süreçte milli takım düzeyinde yeni başarıların gelmesi yönündeki beklentileri de artırdı.