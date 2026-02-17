

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO temalı panelde, kültürel ve doğal mirasın korunarak turizme kazandırılması, yerelden küresele uzanan iş birlikleri ve kentin uluslararası marka değerinin artırılması ele alındı. Bilim insanları ve yöneticiler, sürdürülebilir kalkınmada kültür ve doğanın stratejik rolüne dikkat çekti.

YERELDEN KÜRESELE GELECEĞİ KURMAK

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Yerel Değerlerden Küresel Ağlara: Kültür, Doğa ve Sürdürülebilir Turizmde UNESCO İş Birlikleri” paneli, şehrin turizm vizyonuna ışık tuttu. ASÜ İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa üniversite yönetimi, kamu kurum temsilcileri, UNESCO yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panel, Aksaray’ın sahip olduğu kültürel ve doğal mirasın yalnızca korunması gereken değerler değil, aynı zamanda kalkınmanın temel dinamikleri olduğuna işaret eden değerlendirmelere sahne oldu.

MİRAS, KALKINMANIN STRATEJİK GÜCÜ

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Ebru Gürbüz, kültürel ve doğal mirasın sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü anlattı. UNESCO’nun eğitim, bilim ve kültür alanlarında uluslararası iş birliğini büyütmeyi amaçladığını vurgulayan Gürbüz, bu değerlerin yerel ekonomiyi destekleyen ve küresel diyaloğu mümkün kılan kaynaklar olduğunu ifade etti.

KAZANCI: UNESCO BİR “BARIŞ EVİ”

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ise konuşmasında, küreselleşme çağında yerel aktörlerin öneminin arttığını söyledi. UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür ve iletişim temelli bir barış anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kazancı, kurumun artık yalnızca devletler arası diplomasiyle sınırlı kalmadığını; üniversiteler ve yerel yönetimlerin de sürecin parçası haline geldiğini dile getirdi.

İklim değişikliği, buzulların erimesi ve yükselen deniz seviyelerinin ortak sorumluluk doğurduğunu ifade eden Kazancı, “Doğa korunmadan turizm sürdürülemez” dedi. Kapadokya’nın jeolojik mirasına dikkat çeken Kazancı, bu potansiyelin doğru iş birlikleriyle uluslararası değere dönüştürülebileceğini kaydetti.

“KÜLTÜR META DEĞİLDİR”

UTMK Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, kültürün kalkınmanın kalbi olduğunu vurguladı. Somut olmayan mirasın yalnızca korunacak kırılgan bir yapı değil, kuşaktan kuşağa aktarılarak güçlenen canlı bir değer olduğunu belirten Özünel, aşırı ticarileşmenin risklerine dikkat çekti.

Özünel, kültürün gösteriye indirgenmesinin uzun vadede anlam kaybına yol açabileceğini, bu nedenle yerel topluluklar, üniversiteler ve yöneticilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

AKSARAY İÇİN YOL HARİTASI HAZIR

ASÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş tarafından hazırlanan Aksaray Turizm Master Planı da panelde kamuoyuna sunuldu. Çalışmanın masa başında değil, sahada ve paydaş katılımıyla oluşturulduğunu belirten Altaş, sekiz ilçede geniş görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Sultan Hanı ve Hasan Dağı gibi yoğun alanlarda taşıma kapasitesinin korunması gerektiğini belirten Altaş, Demirci, Sofular Vadisi, Akyamaç ve Eskil Böget Höyük gibi yeni destinasyonların turizme kazandırılmasının önemine işaret etti.

Yaklaşık 200 öneri içeren planın uygulanabilir ve sürdürülebilir bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı.

“AKSARAY’IN HİKÂYESİNİ DÜNYAYA ANLATMA ZAMANI”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, Aksaray’ın tanıtımında dijital mecralara öncelik verdiklerini söyledi. Ihlara Vadisi başta olmak üzere pek çok alanın insanlık tarihinin ortak hafızası olduğuna dikkat çeken Oğuz, balon turizmi, Tuz Gölü maratonu ve deneyim odaklı etkinliklerle şehrin yeni bir marka kimliği kazandığını belirtti.

2026 yılı için balon festivalleri, Motofesto, Selçuklu defilesi ve yaşayan miras etkinliklerinin planlandığını açıklayan Oğuz, Aksaray’ın artık izlenen değil deneyimlenen bir şehir olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimiyle sona ererken, toplantıda ortaya konan vizyonun Aksaray’ın uluslararası turizm ağlarına entegrasyonu açısından önemli bir eşik oluşturduğu değerlendirildi.

İlgili kurumların bundan sonraki süreçte somut adımlar atması bekleniyor.